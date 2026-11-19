O Tauste inaugurou nesta quarta-feira, 18, sua primeira loja na cidade de São Paulo, em Santana, na Zona Norte. Com 47,6 mil m² de área construída e cerca de 5,5 mil m² destinados às vendas, a unidade é a maior da rede familiar, fundada em Marília em 1991.

O empreendimento reúne 29 lojas de apoio, sete restaurantes e 694 vagas para carros. Segundo a empresa, a operação gera 700 empregos diretos e deve receber entre 10 mil e 12 mil pessoas por dia. Os funcionários próprios trabalham em escala 5×2.

Com 12 unidades e faturamento de R$ 3,5 bilhões no último ano, o Tauste financia a expansão com recursos próprios e mantém o foco no supermercado tradicional. A rede também prepara uma loja em São Bernardo do Campo e tem outra em fase de projeto em Santo Amaro, na Zona Sul da capital.