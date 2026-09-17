Tarcísio planeja investir R$ 3,8 bilhões em Porto de São Sebastião

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, planeja transformar o Porto de São Sebastião em uma alternativa ao complexo portuário de Santos, especialmente na movimentação de contêineres. Segundo o Relatório Reservado, a modernização integra os projetos considerados para um eventual segundo mandato.

O projeto de arrendamento prevê investimentos privados de 2,5 bilhões de reais na fase inicial e outros 1,3 bilhão de reais ao longo de um contrato de 35 anos. Os recursos serão destinados à construção de novos berços de atracação, pátios operacionais, equipamentos portuários e sistemas de acesso rodoviário.

A proposta submetida à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) contempla uma área de aproximadamente 427 mil metros quadrados. A capacidade projetada para contêineres poderá alcançar 400 mil TEUs anuais na primeira etapa, 810 mil na segunda e 1,35 milhão na terceira. As principais obras têm prazo estimado de até nove anos.

A expansão poderá ampliar as alternativas logísticas para empresas do Vale do Paraíba e de outras regiões do Sudeste. A proximidade com a Rodovia dos Tamoios e a profundidade natural do canal são vantagens apontadas pelos responsáveis pelo projeto. A concretização dos investimentos depende da conclusão das etapas regulatórias, da contratação e da execução das obras.