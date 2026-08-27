Tanure acusa Timerman de extorsão em disputa que começou na Gafisa

Ler Resumo





O empresário Nelson Tanure apresentou notícia-crime contra Vladimir Timerman por suposta extorsão, alegando que Timerman teria oferecido uma trégua na disputa entre eles em troca da compra de ações da Gafisa por um valor muito acima do mercado. O caso escalou para uma investigação criminal, enquanto os dois travam uma batalha judicial intensa, que inclui uma condenação prévia de Timerman por perseguição a Tanure.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O investidor Nelson Tanure apresentou notícia-crime contra Vladimir Timerman por suposta extorsão em meio à disputa entre os dois no mercado financeiro. Segundo a acusação, documentada em processo judicial, Timerman teria proposto uma trégua nos embates em troca da compra de um lote de ações da Gafisa por valor muito superior à cotação dos papéis.

De acordo com a versão apresentada por Tanure, em fevereiro de 2023 Timerman teria oferecido aproximadamente 4,7 milhões de reais em ações da Gafisa pelo preço de 55 reais por ação. Naquele momento, os papéis eram negociados perto de 9,81 reais. Tanure também afirmou que a atuação do gestor em defesa de acionistas minoritários funcionaria como uma “máscara” para pressioná-lo. As alegações são contestadas por Timerman e não representam uma condenação por extorsão.

A notícia-crime também atribui a Timerman mensagens a terceiros exigindo 2 bilhões de reais e ameaçando divulgar informações que Tanure classificou como falsas e potencialmente prejudiciais a empresas relacionadas ao investidor. O episódio deu origem à investigação criminal por suposta extorsão. O caso integra uma disputa mais ampla entre os dois, marcada por acusações recíprocas e diferentes processos judiciais.

Em outro processo, Timerman foi condenado por perseguição contra Tanure. Em maio deste ano, o TJSP manteve a condenação e fixou a pena em um ano, um mês e 15 dias de reclusão, em regime aberto, além de multa. O gestor contesta a decisão e pode recorrer aos tribunais superiores. Timerman ganhou maior projeção recentemente por suas denúncias e acusações relacionadas ao caso Banco Master.