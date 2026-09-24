Stuhlberger prevê alta de 30% da bolsa com vitória de Flávio Bolsonaro

Luis Stuhlberger, fundador e gestor da Verde Asset, afirmou nesta quinta-feira (24) que considera “razoável” o cenário que atribui 60% de chance de vitória a Flávio Bolsonaro contra 40% de Lula. Os números citados pelo gestor vêm de agregadores de pesquisas e mercados preditivos acompanhados pela Verde.

Para Stuhlberger, o maior impacto de uma eventual vitória de Flávio ocorreria na Bolsa. “Se o Flávio ganha, eu acho que vai ser uma porrada insana na Bolsa”, afirmou durante o Monte Bravo Experience, em São Paulo. Pelas contas apresentadas pelo gestor, as ações brasileiras poderiam subir cerca de 30% nesse cenário, enquanto uma vitória de Lula representaria potencial de queda entre 10% e 12%.

Excluindo empresas ligadas a commodities, como Petrobras e Vale, Stuhlberger calcula que a Bolsa negocia atualmente a aproximadamente 10,5 vezes o lucro, nível próximo da faixa de 10 a 11 vezes observada, segundo ele, na média dos governos do PT. O principal risco para essa conta seria uma recessão, que reduziria os lucros das empresas e, consequentemente, alteraria o múltiplo.

O gestor atribui a possibilidade de uma alta mais intensa também ao baixo posicionamento dos investidores em ações brasileiras. Segundo ele, multimercados, fundos de ações e estrangeiros estão com exposição reduzida ao país. A própria Verde mantém atualmente cerca de 13% do patrimônio em Bolsa brasileira. Stuhlberger, porém, também demonstrou ceticismo sobre a capacidade de Flávio de implementar reformas estruturais caso seja eleito.