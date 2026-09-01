Strava é usado para comparar bairros antes de escolher imóvel em SP

O Strava virou mais do que um app de corrida e ciclismo. Em São Paulo, algumas pessoas passaram a olhar o mapa de atividades da plataforma antes de escolher onde morar, usando a concentração de trajetos como uma pista sobre a rotina dos bairros.

O recurso mostra, de forma agregada, onde usuários costumam correr, pedalar e caminhar. Regiões com parques, ciclovias, calçadas melhores e mais gente praticando atividade física tendem a aparecer com maior intensidade no mapa.

Na prática, o mapa pode ajudar quem está comparando bairros a observar aspectos que anúncios imobiliários nem sempre mostram: onde há mais circulação de pessoas, quais rotas parecem mais usadas e como o espaço urbano é ocupado ao longo do dia.

Isso não significa que o Strava indique quais bairros são mais seguros ou melhores para morar. O mapa reflete apenas a atividade dos usuários da plataforma e pode ser influenciado por renda, perfil demográfico, parques, academias e eventos esportivos.

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Ainda assim, o uso mostra como dados de apps de exercício começam a entrar em decisões que vão além do treino e passam a ajudar pessoas a entender como uma cidade funciona na prática.