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Economia

Spotify vai remunerar podcasters brasileiros a partir de 20 de outubro

Programa prevê repasse de 50% dos lucros com anúncios elegíveis

Por Equipe Faria Lima News 15 out 2026, 13h39 | Atualizado em 15 out 2026, 13h40
A empresa sueca de streaming adotará o home office permanente -
A empresa sueca de streaming adotará o home office permanente - (Jakub Porzyck/Getty Images)
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Spotify vai remunerar podcasters brasileiros a partir de 20 de outubro Priorize VEJA no Google

O Spotify anunciou a expansão de seu programa de monetização para criadores brasileiros de podcasts, permitindo que produtores recebam pagamentos pelo consumo de vídeos e pela publicidade exibida em seus conteúdos. Pelo Spotify Partner Program, os participantes terão direito a 50% dos ganhos reconhecidos com anúncios monetizados pela plataforma em episódios elegíveis.

O programa também permitirá que criadores recebam pela audiência de vídeos entre assinantes Premium. Nesse modelo, os episódios serão exibidos sem interrupções de anúncios dinâmicos, enquanto os pagamentos serão calculados conforme o consumo dos conteúdos. Os produtores poderão continuar negociando patrocínios diretamente com marcas e mantendo integralmente a receita desses acordos.

A iniciativa acompanha o crescimento dos podcasts em vídeo no Brasil. Segundo dados do Spotify, a audiência mensal do formato aumentou 60% no último ano e já representa um terço de todas as horas de podcasts consumidas na plataforma. Nos últimos cinco anos, o consumo geral de podcasts no país avançou 126%. Para participar, os criadores deverão ter pelo menos três episódios publicados, alcançar mil pessoas de audiência e acumular 2 mil horas de consumo nos últimos 30 dias. Também será necessário hospedar o conteúdo no Spotify for Creators ou utilizar uma solução compatível, além de passar pela análise de elegibilidade da plataforma.

A expansão contempla mais de 35 novos mercados, incluindo Brasil, México, Colômbia, Espanha e Itália. Globalmente, mais de 500 milhões de usuários já assistiram a podcasts em vídeo no Spotify. Com a nova modalidade de remuneração, a empresa amplia sua atuação no mercado de vídeos e cria novas oportunidades de receita para produtores de conteúdo.

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