SoundCloud testa recurso que permite venda de músicas com repasse total aos artistas

O SoundCloud começou a testar uma ferramenta que permite aos artistas vender músicas diretamente aos fãs dentro da própria plataforma. O público poderá descobrir uma faixa, ouvi-la e comprar o arquivo sem precisar ser direcionado para serviços externos.

Os próprios músicos definem o preço e o formato disponibilizado para download, incluindo MP3 e WAV. O principal diferencial está na divisão do dinheiro: o SoundCloud não cobra comissão sobre a venda. Descontados impostos e taxas aplicáveis, o valor restante fica integralmente com o artista.

A mudança tenta capturar uma movimentação que já acontecia fora da plataforma. Mais de 250 mil artistas possuem links para venda externa no SoundCloud, envolvendo 2,4 milhões de faixas. Segundo a empresa, mais de 500 mil usuários são enviados anualmente para outros sites para concluir essas compras. Uma pesquisa interna apontou ainda que 28% dos artistas consultados já vendem downloads ou gostariam de começar.

O beta começa com cerca de 200 criadores do Artist Pro nos Estados Unidos, com o Fan Support ativado. O SoundCloud pretende ampliar gradualmente o acesso e disponibilizar a ferramenta para todos os criadores elegíveis ainda neste segundo semestre.