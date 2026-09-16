Sistema de saúde no Brasil desperdiça até R$ 360 bilhões por ano

O sistema de saúde brasileiro desperdiça entre 240 bilhões de reais e 360 bilhões de reais por ano, segundo estudo da Fesaúde e do SindHosp. A estimativa considera desde falhas operacionais e procedimentos desnecessários até fraudes, burocracia e falta de integração entre o SUS e a rede privada.

A maior fatia está nas ineficiências operacionais. Uso inadequado de tecnologias, compras ineficientes e problemas na operação dos serviços representam perdas estimadas entre 100 bilhões de reais e 150 bilhões de reais por ano.

Exames e procedimentos desnecessários, cuidados de baixo valor e eventos adversos evitáveis também pesam na conta, com impacto calculado entre 89 bilhões de reais e 133 bilhões de reais. Já fraudes, corrupção, abusos, burocracia e judicialização evitável respondem por outros 51 bilhões a 77 bilhões de reais. Um dos problemas apontados é a falta de comunicação entre os sistemas. A repetição de exames laboratoriais e de imagem por falta de compartilhamento de resultados entre SUS e saúde suplementar custa entre 15 bilhões e 25 bilhões de reais por ano.

Hoje, a saúde movimenta cerca de 1,19 trilhão de reais por ano no Brasil, equivalente a 9,4% do PIB. Segundo o estudo, reduzir apenas 20% do desperdício potencial poderia liberar entre 48 bilhões e 72 bilhões de reais anualmente para serem direcionados ao próprio sistema de saúde. O documento, chamado “Os 5 Inegociáveis da Saúde”, foi apresentado a assessores de saúde das campanhas presidenciais e propõe maior integração de dados, padronização do cuidado e mecanismos permanentes para identificar e reduzir desperdícios.