Senado aprova incentivo de R$ 7,25 bilhões para data centers no Brasil
Projeto zera impostos sobre equipamentos, mas exige energia renovável, eficiência hídrica e investimentos no país
O Senado aprovou o PL 278/2026, que cria um regime tributário especial para incentivar a instalação de data centers no Brasil. O texto, que já passou pela Câmara, segue agora para sanção presidencial.
A proposta zera impostos federais sobre a importação de equipamentos e componentes de tecnologia da informação usados nessas estruturas, essenciais para computação em nuvem e inteligência artificial.
Em troca, as empresas terão de utilizar energia limpa ou renovável, cumprir metas de eficiência no uso da água e investir no mercado nacional. O projeto também prevê que 2% do valor dos produtos beneficiados seja investido no país e reserva de 10% dos serviços para o mercado interno.
Segundo estimativas do governo, a renúncia fiscal deve chegar a 5,2 bilhões de reais em 2026, além de 1 bilhão de reais em cada um dos dois anos seguintes.
A medida busca transformar o Brasil em um polo de infraestrutura para IA e serviços digitais, mas também enfrenta críticas relacionadas ao consumo de energia e água e à dependência de tecnologia estrangeira.