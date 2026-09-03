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Economia

Senado aprova incentivo de R$ 7,25 bilhões para data centers no Brasil

Projeto zera impostos sobre equipamentos, mas exige energia renovável, eficiência hídrica e investimentos no país

Por Faria Lima News 3 set 2026, 10h14 | Atualizado em 3 set 2026, 11h01
Plenário do Senado durante votação
A medida busca transformar o Brasil em um polo de infraestrutura para IA e serviços digitais (Ton Molina/Agência Senado)
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Senado aprova incentivo de R$ 7,25 bilhões para data centers no Brasil Priorizar nos meus resultados Google

O Senado aprovou o PL 278/2026, que cria um regime tributário especial para incentivar a instalação de data centers no Brasil. O texto, que já passou pela Câmara, segue agora para sanção presidencial.

A proposta zera impostos federais sobre a importação de equipamentos e componentes de tecnologia da informação usados nessas estruturas, essenciais para computação em nuvem e inteligência artificial.

Em troca, as empresas terão de utilizar energia limpa ou renovável, cumprir metas de eficiência no uso da água e investir no mercado nacional. O projeto também prevê que 2% do valor dos produtos beneficiados seja investido no país e reserva de 10% dos serviços para o mercado interno.

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Segundo estimativas do governo, a renúncia fiscal deve chegar a 5,2 bilhões de reais em 2026, além de 1 bilhão de reais em cada um dos dois anos seguintes.

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A medida busca transformar o Brasil em um polo de infraestrutura para IA e serviços digitais, mas também enfrenta críticas relacionadas ao consumo de energia e água e à dependência de tecnologia estrangeira.

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