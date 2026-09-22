São Paulo estuda teleféricos com 15 km e conexão ao Metrô

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A Prefeitura de São Paulo avalia a instalação de dois sistemas de teleféricos nas zonas norte e sul, totalizando 15,2 km e 18 estações. Os projetos na Brasilândia e no Jabaquara prometem integrar-se ao Metrô, facilitando o transporte em regiões de relevo acidentado, com investimentos que podem chegar a R$ 2,3 bilhões. Saiba mais sobre os detalhes e desafios dessa ambiciosa iniciativa.

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A Prefeitura de São Paulo estuda a implantação de dois sistemas de teleféricos nas zonas norte e sul da capital. Considerando as versões mais extensas analisadas, os projetos podem somar 15,2 quilômetros de percurso e 18 estações, com integração direta à rede de Metrô. As propostas ainda estão em fase preliminar.

Na Brasilândia, a proposta mais ampla elaborada pela SP Urbanismo prevê 11,9 km e 13 estações, alcançando também áreas como Vila Nova Cachoeirinha. O sistema seria conectado à Linha 6-Laranja e teria capacidade estimada de 3. 480 embarques por hora. O investimento calculado para essa alternativa chega a 2,3 bilhões de reais.

Na zona sul, o projeto estudado pela SPTrans ligaria o Terminal Jabaquara ao Jardim São Savério. O percurso teria 3,3 km, cinco estações e duração estimada de dez minutos, com conexão à Linha 1-Azul do Metrô. A capacidade máxima projetada é de 2. 530 passageiros por hora.

Os teleféricos são avaliados como alternativa para regiões com relevo acidentado e dificuldades para implantação de outros modais. Antes de avançarem, os projetos ainda dependem de estudos técnicos e definições sobre implantação e financiamento. Na Brasilândia, por exemplo, a presença de linhas de alta tensão é um dos obstáculos que precisam ser analisados.

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Desse total, cerca de 29 horas por semana são destinadas às redes sociais, o equivalente a pouco mais de quatro horas por dia. Na prática, mais da metade do tempo de consumo de mídia online do brasileiro está concentrada nessas plataformas.

O Brasil tinha 185 milhões de usuários de internet no fim de 2025, o equivalente a 86,9% da população. As redes sociais reuniam cerca de 150 milhões de identidades de usuários, ou 70,4% dos brasileiros.

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O levantamento faz parte do Digital 2026, produzido com apoio da We Are Social e da Meltwater. Embora leve 2026 no nome, o relatório brasileiro utiliza principalmente dados disponíveis até outubro de 2025.