Santander espanhol oferece R$ 11,7 bilhões por fatia restante no Brasil

O Santander espanhol melhorou nesta quinta-feira, 12, a oferta para adquirir os cerca de 10% do Santander Brasil que ainda não possui. A operação é avaliada em aproximadamente R$ 11,7 bilhões e prevê pagamento em ações da matriz, após um aumento de 5% na relação de troca proposta em julho, segundo a Reuters.

Quem aderir entregará seus papéis do Santander Brasil e receberá títulos representativos de ações do grupo espanhol, como BDRs negociados na B3. A participação é voluntária, e a oferta não prevê o fechamento de capital da subsidiária: os investidores que recusarem poderão continuar acionistas do banco brasileiro.

Se todos os minoritários aceitarem, a matriz emitirá cerca de 166 milhões de novas ações, equivalentes a aproximadamente 1,1% de seu capital atual. Os aumentos de capital necessários serão submetidos aos acionistas em assembleia prevista para 15 de dezembro. A conclusão também depende das aprovações regulatórias aplicáveis.