Rosewood São Paulo é eleito 6º melhor hotel do mundo
Com avanço de 18 posições, é o único brasileiro entre os dez primeiros do ranking
O Rosewood São Paulo conquistou a 6ª posição no ranking The World’s 50 Best Hotels 2026, avançando 18 colocações em relação ao ano anterior. Instalado na Cidade Matarazzo, o empreendimento aparece na lista pelo quarto ano consecutivo, após estrear em 2023 na 27ª posição.
O ranking é liderado pelo Rosewood Hong Kong, seguido pelo Capella Bangkok e pelo Four Seasons Bangkok. O Atlantis The Royal, em Dubai, ocupa a quarta posição, enquanto o Passalacqua, no Lago de Como, completa os cinco primeiros colocados.
O Rosewood São Paulo reúne 184 quartos e suítes, 100 residências privadas e mais de 450 obras de arte encomendadas a artistas brasileiros. O complexo combina a histórica Maternidade Matarazzo com a Torre Mata Atlântica, projetada pelo arquiteto francês Jean Nouvel, além de restaurantes, bares e spa.
A classificação coloca o empreendimento entre os dez primeiros hotéis do mundo e amplia a presença brasileira na hotelaria internacional de alto padrão. O ranking é elaborado a partir dos votos de mais de 800 especialistas do setor, que avaliam suas experiências em hotéis ao longo dos 24 meses anteriores.
Os 10 melhores hotéis do mundo segundo a The World’s 50 Best Hotels 2026:
1. Rosewood Hong Kong – Hong Kong
2. Capella Bangkok – Tailândia
3. Four Seasons Bangkok – Tailândia
4. Atlantis The Royal – Dubai
5. Passalacqua – Itália
6. Rosewood São Paulo – Brasil
7. Mandarin Oriental Qianmen – China
8. Upper House Hong Kong – Hong Kong
9. Chablé Yucatán – México
10. Mandarin Oriental Bangkok – Tailândia