ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Faria Lima News

Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Em toda pauta, a lente do mercado
Economia

Rosewood São Paulo é eleito 6º melhor hotel do mundo

Com avanço de 18 posições, é o único brasileiro entre os dez primeiros do ranking

Por Equipe Faria Lima News 18 set 2026, 14h14 | Atualizado em 18 set 2026, 14h46
Edifício moderno com fachada de madeira e concreto, varandas com vegetação exuberante, telhado verde e céu azul com nuvens brancas
Hotel Rosewood, localizado na região da Bela Vista, em São Paulo, é um dos estabelecimentos de mais alto padrão na capital paulista (Rosewood São Paulo/Divulgação)
Continua após publicidade
Rosewood São Paulo é eleito 6º melhor hotel do mundo Priorizar nos meus resultados Google

O Rosewood São Paulo conquistou a 6ª posição no ranking The World’s 50 Best Hotels 2026, avançando 18 colocações em relação ao ano anterior. Instalado na Cidade Matarazzo, o empreendimento aparece na lista pelo quarto ano consecutivo, após estrear em 2023 na 27ª posição.

O ranking é liderado pelo Rosewood Hong Kong, seguido pelo Capella Bangkok e pelo Four Seasons Bangkok. O Atlantis The Royal, em Dubai, ocupa a quarta posição, enquanto o Passalacqua, no Lago de Como, completa os cinco primeiros colocados.

O Rosewood São Paulo reúne 184 quartos e suítes, 100 residências privadas e mais de 450 obras de arte encomendadas a artistas brasileiros. O complexo combina a histórica Maternidade Matarazzo com a Torre Mata Atlântica, projetada pelo arquiteto francês Jean Nouvel, além de restaurantes, bares e spa.

Siga

A classificação coloca o empreendimento entre os dez primeiros hotéis do mundo e amplia a presença brasileira na hotelaria internacional de alto padrão. O ranking é elaborado a partir dos votos de mais de 800 especialistas do setor, que avaliam suas experiências em hotéis ao longo dos 24 meses anteriores.

Continua após a publicidade

Os 10 melhores hotéis do mundo segundo a The World’s 50 Best Hotels 2026:

1. Rosewood Hong Kong – Hong Kong

2. Capella Bangkok – Tailândia

3. Four Seasons Bangkok – Tailândia

Continua após a publicidade

4. Atlantis The Royal – Dubai

5. Passalacqua – Itália

Continua após a publicidade

6. Rosewood São Paulo – Brasil

7. Mandarin Oriental Qianmen – China

Continua após a publicidade

8. Upper House Hong Kong – Hong Kong

9. Chablé Yucatán – México

Continua após a publicidade

10. Mandarin Oriental Bangkok – Tailândia

Publicidade
TAGS:
Hotel
Hotelaria
Luxo
Ranking
São Paulo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).