Ri Happy pede recuperação extrajudicial por dívida de R$ 827 milhões

O Grupo Ri Happy entrou com um pedido de recuperação extrajudicial na Justiça de São Paulo para renegociar 827,4 milhões de reais em dívidas. Protocolado no domingo, 18, o processo envolve seis empresas, incluindo a PBKids, e aguardava decisão judicial nesta segunda-feira, 19.

O plano já conta com a adesão de credores que representam 308,8 milhões de reais. A companhia busca reorganizar os pagamentos e ajustar sua estrutura financeira às necessidades da operação.

No pedido apresentado à Justiça, o grupo atribui as dificuldades aos efeitos da pandemia, aos juros elevados, à queda nas vendas do varejo e à frustração de uma renegociação de dívidas bancárias realizada em 2023. A empresa também aponta a perda do poder de compra das famílias, o endividamento dos consumidores e a concorrência de plataformas estrangeiras de comércio eletrônico. Segundo o grupo, esses fatores pressionam os preços e as margens do negócio.

Em comunicado, a Ri Happy afirmou que a medida integra uma reestruturação financeira e operacional iniciada após sua aquisição pela BluSun Capital Partners, em 31 de agosto. O grupo informou ainda que realizou ajustes nas equipes corporativas e prepara uma mudança de sede.