Renan acusa Cury de ser ‘sócio da Fictor’, empresa que tentou comprar o Master

O candidato à Presidência Renan Santos (Missão) partiu para o ataque contra Augusto Cury (Avante) e relacionou o adversário ao escândalo envolvendo o Banco Master. Em publicação nas redes sociais, Renan afirmou que Cury seria “sócio do Fictor”, empresa que tentou comprar o Master, e que sua candidatura teria sido impulsionada por influenciadores investigados no caso.

A relação de Cury com a Fictor existe. O escritor aparece como credor de 31,5 milhões de reais do grupo, após ter participado de uma sociedade em conta de participação (SCP) com a empresa. A Fictor entrou em recuperação judicial com dívidas de cerca de 4,2 bilhões de reais.

A empresa ganhou destaque no caso Master em novembro de 2025, quando apresentou uma proposta para comprar o banco de Daniel Vorcaro, às vésperas da liquidação da instituição pelo Banco Central. Posteriormente, a Polícia Federal abriu uma investigação para apurar possíveis crimes financeiros envolvendo a Fictor e sua tentativa de aquisição do Master.

Renan também faz referência à atuação de influenciadores ligados ao escândalo. Reportagem da VEJA publicada nesta quarta-feira (2) mostrou que quatro páginas investigadas pela PF por supostamente terem recebido dinheiro para promover ataques coordenados ao Banco Central também participaram da onda de conteúdos favoráveis a Cury. Juntas, Alfinetei, Alfinetada, Babadeira e Diferentona fizeram ao menos 17 publicações sobre o candidato, que somaram 3,7 milhões de interações.

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O movimento ocorreu justamente durante a disparada de Cury nas redes. Em uma semana, o candidato saltou de 2% para 11% na pesquisa BTG/Nexus e ganhou milhões de seguidores no Instagram. A campanha nega ter comprado seguidores ou contratado influenciadores para promover a candidatura, enquanto Cury atribui o crescimento a um movimento espontâneo.

Importante: até o momento, as informações disponíveis apontam para a relação financeira de Cury com a Fictor e para a participação de páginas investigadas no caso Master na divulgação de conteúdos sobre sua candidatura. Isso, por si só, não significa que Cury seja investigado no caso Master ou que tenha participado das irregularidades atribuídas aos investigados.