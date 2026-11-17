A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) sofreu uma interrupção em sua rede interna de comunicações altamente sigilosas, conhecida como NSA Net. O sistema, utilizado para a troca de informações classificadas, ficou temporariamente indisponível, segundo informações divulgadas pela imprensa americana.

Fontes ligadas à agência informaram à CNN que existem sistemas de redundância e contingência para preservar as comunicações estratégicas. Segundo essas fontes, a NSA continuaria capaz de se comunicar com o presidente Donald Trump, que estava em visita às Filipinas.

Uma pessoa familiarizada com o episódio afirmou ao Wall Street Journal que a interrupção não foi provocada por um ataque cibernético. A falha teria ocorrido durante uma atualização de software que deixou a rede temporariamente fora de operação.

O incidente ocorre após uma sequência de falhas tecnológicas nos Estados Unidos, incluindo interrupções nos serviços da Microsoft, problemas nos sistemas da Administração Federal de Aviação (FAA) e uma pane que afetou operações bancárias do JPMorgan Chase.