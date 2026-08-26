Leonardo DiCaprio defende rã e barra linha de transmissão no Chile

Uma linha de transmissão de 36 milhões de dólares que permitiria a troca de energia entre Chile e Argentina foi rejeitada pela Comissão de Avaliação Ambiental da região de Maule. A decisão ocorreu poucos dias depois de Leonardo DiCaprio entrar publicamente na campanha contra o traçado previsto para o projeto.

A interconexão Los Cóndores–Río Diamante, desenvolvida pela Enel Generación Chile, previa uma linha de 500 kV atravessando a Cordilheira dos Andes. No território chileno, seriam cerca de 26,7 quilômetros de extensão e 72 torres, passando por uma região onde vive a rã-do-Pehuenche, anfíbio classificado como criticamente ameaçado de extinção.

Restam menos de mil exemplares da espécie na natureza. DiCaprio publicou um apelo aos seus milhões de seguidores afirmando que a obra atravessaria o coração do habitat da rã. O ator, cofundador da organização ambiental Re:wild, pediu ao governo chileno que protegesse a espécie. A campanha ambiental defendia que a interconexão utilizasse outro traçado.

O projeto estava em análise havia cerca de cinco anos e já enfrentava oposição local, acumulando mais de 16 mil observações durante sua tramitação ambiental. Após a manifestação de DiCaprio, a sessão que analisaria a iniciativa foi suspensa. Dias depois, a comissão rejeitou o projeto por 9 votos a 2.

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A decisão não considerou apenas a rã. A avaliação também apontou possíveis impactos sobre biodiversidade, áreas úmidas, sítios arqueológicos, paisagem e turismo. Ainda assim, a rã-do-Pehuenche tornou-se o principal símbolo da campanha internacional contra o traçado, especialmente depois da entrada de DiCaprio no caso.