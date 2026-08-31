Quem investiu US$ 10 mil na Beyond Meat sete anos atrás hoje tem cerca de US$ 29

Há sete anos, em 28 de agosto de 2019, as ações da Beyond Meat eram negociadas a 160,10 dólares. Um investimento de 10 mil dólares compraria aproximadamente 62 ações. Após o grupamento de 1 para 30 realizado pela companhia em agosto deste ano, essa posição equivaleria hoje a pouco mais de duas ações, avaliadas em aproximadamente 29 dólares.

A derrocada vai além da Bolsa. No segundo trimestre de 2026, a receita da Beyond Meat caiu 8,2%, para 68,8 milhões de dólares. Nos Estados Unidos, as vendas para restaurantes e outros clientes de foodservice despencaram 27,6%. A própria companhia atribuiu parte da queda à demanda fraca pela categoria e à redução dos pontos de distribuição.

O balanço também carrega anos de prejuízos e endividamento. Em 2025, a Beyond Meat realizou uma grande reestruturação de mais de 1,1 bilhão de dólares em notas conversíveis. A operação resultou na emissão de mais de 317 milhões de novas ações, provocando forte diluição dos antigos acionistas. Em junho de 2026, a empresa possuía 186,1 milhões de dólares entre caixa e recursos restritos, diante de 323,8 milhões de dólares em dívida.

O caso contrasta com o entusiasmo que cercou a empresa em 2019. A Beyond Meat chegou à Bolsa como uma das principais apostas na substituição da carne animal por proteínas vegetais e viu suas ações dispararem nos primeiros meses de negociação. Sete anos depois, demanda enfraquecida, prejuízos, dívida e sucessivas diluições praticamente eliminaram o investimento de quem comprou ações naquele período.