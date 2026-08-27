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Quanto vai custar a pílula contra o câncer de pâncreas aprovada nos EUA

FDA aprova remédio que quase dobra sobrevida no câncer de pâncreas

Por Equipe Faria Lima News 27 ago 2026, 14h56 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h25
Câncer de pâncreas
Câncer de pâncreas (IStock/Getty Images)
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Quanto vai custar a pílula contra o câncer de pâncreas aprovada nos EUA Priorizar nos meus resultados Google

A FDA, agência reguladora dos Estados Unidos, aprovou o Rasonque (daraxonrasib), da Revolution Medicines, para determinados pacientes com câncer de pâncreas metastático. O medicamento é a primeira terapia aprovada capaz de atingir de forma ampla proteínas RAS nesse tipo de tumor.

No estudo de fase 3, o resultado chamou atenção: pacientes tratados com o novo medicamento tiveram sobrevida mediana de 13,2 meses, contra 6,7 meses entre aqueles que receberam a quimioterapia padrão. O resultado representa quase o dobro, embora não signifique cura da doença.

Administrado em comprimido uma vez ao dia, o daraxonrasib bloqueia proteínas RAS envolvidas no crescimento dos tumores. A aprovação é voltada a adultos com adenocarcinoma pancreático metastático que já passaram por tratamento sistêmico ou que não podem receber determinadas combinações de quimioterapia.

O avanço ocorre em um dos cânceres com prognóstico mais difícil, principalmente porque muitos casos são descobertos em estágios avançados. A nova terapia amplia as opções disponíveis para um grupo de pacientes que até então tinha alternativas limitadas.

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Nos Estados Unidos, o tratamento terá preço de tabela de aproximadamente 39,8 mil dólares por 30 dias.

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