A Progen, grupo de engenharia que detém 50% da Allegra, concessionária da Mercado Livre Arena Pacaembu, apresentou pedido de recuperação extrajudicial à 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. A empresa enfrenta uma crise financeira que envolve aproximadamente R$ 955 milhões em dívidas com instituições financeiras e grandes fornecedores.

Segundo informações apresentadas à Justiça, o endividamento total do grupo supera R$ 1,6 bilhão, considerando também obrigações trabalhistas, tributárias e comerciais. O plano de recuperação extrajudicial abrange inicialmente R$ 530,6 milhões em créditos sem garantia. Entre os principais credores estão Caixa Econômica Federal, UBS BB, Bradesco e BTG Pactual.

A Progen atribui parte da crise à frustração de uma operação de financiamento de até R$ 515 milhões, estruturada para viabilizar obrigações relacionadas à reforma do Pacaembu. Segundo a companhia, a captação não se concretizou, comprometendo seu fluxo de caixa. O cenário de juros elevados também teria agravado os custos financeiros. O estádio permanece em operação, embora parte das obras ainda não tenha sido concluída.

A recuperação extrajudicial permite renegociar dívidas com determinados grupos de credores, sem submeter necessariamente toda a estrutura empresarial ao procedimento. Conforme o advogado Luiz Gustavo Bacelar, especialista em recuperação judicial e prof. do Insper, a Progen, em 90 dias, terá de reunir adesões que representem mais da metade dos créditos abrangidos pelo plano para obter sua homologação.