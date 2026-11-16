O IBC-Br, conhecido como “prévia do PIB”, recuou 0,9% no terceiro trimestre frente aos três meses anteriores, segundo o Banco Central. Em setembro, a queda foi de 0,2% sobre agosto. Apesar da retração recente, o indicador acumula alta de 1,4% em 12 meses e não substitui o PIB oficial calculado pelo IBGE.

O resultado chega em meio à piora das projeções para 2027. Segundo reportagem do UOL, o Itaú reduziu sua estimativa de crescimento de 1,2% para 0,5% e elevou a previsão de inflação de 4,6% para 6,1%. A XP cortou a projeção do PIB de 1% para 0,3% e aumentou a estimativa do IPCA de 4,4% para 5,5%.

As duas instituições esperam a Selic em 13,75% durante todo o próximo ano, num cenário de crédito caro, incertezas fiscais e menor ritmo de consumo e investimentos. Os economistas ouvidos pelo UOL, porém, não tratam uma estagnação prolongada como cenário consensual: a Bradesco Asset projeta crescimento de 0,6% e retomada dos cortes de juros em junho de 2027.