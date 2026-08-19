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Economia

Pressão orçamentária faz geração Z controlar até o ultimo centavo

Custo de vida muda hábitos financeiros dos jovens

Por Equipe Faria Lima News 19 ago 2026, 14h09 | Atualizado em 19 ago 2026, 15h46
Depressão
Busca sobre como quitar dívidas aumenta entre a geração z (Istock/Getty Images)
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A Geração Z está aprendendo a controlar o orçamento na prática. Pressionados pelo custo de moradia, alimentação e despesas cotidianas, jovens estão reduzindo gastos, acompanhando pequenas despesas e estabelecendo limites mais rígidos para conseguir fazer o dinheiro chegar ao fim do mês.

Uma pesquisa global da Deloitte mostrou que mais da metade dos jovens da Geração Z vive de salário em salário e mais de um terço enfrenta dificuldades para pagar as despesas mensais. A insegurança financeira também aumentou: 48% disseram não se sentir financeiramente seguros em 2025, ante 30% no ano anterior.

Nos Estados Unidos, um levantamento do Bank of America encontrou movimento semelhante. Cerca de 64% dos jovens reduziram despesas no período de um ano, 41% diminuíram gastos com restaurantes e 23% passaram a procurar supermercados mais baratos. Para 51%, o alto custo de vida é uma das principais barreiras para alcançar seus objetivos financeiros.

A margem para erros também é pequena. Mais da metade, 55%, não possui uma reserva suficiente para cobrir três meses de despesas, enquanto 53% afirmam não ganhar o necessário para levar o padrão de vida que desejam. Dados do próprio Bank of America mostraram ainda que, em média, integrantes da Geração Z mantinham em suas contas menos dinheiro do que o equivalente a um mês de gastos.

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O resultado é uma geração obrigada a prestar atenção até nos pequenos valores. Economizar alguns dólares no supermercado, cortar uma refeição fora ou controlar gastos compartilhados pode parecer pouco isoladamente, mas passou a fazer diferença em orçamentos com pouca folga. Para muitos jovens, controlar os centavos deixou de ser apenas uma virtude financeira e passou a ser uma necessidade para conseguir fechar o mês.

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