Presidente do Paraguai convida empresários brasileiros a investir no país

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, convidou empresários brasileiros a ampliarem investimentos no país vizinho. Em vídeo divulgado pelo Lide, ele anunciou presença no fórum que será realizado em Assunção em 13 de novembro.

Peña destacou a localização estratégica, a carga tributária mais baixa e a população jovem como diferenciais para atrair empresas. Segundo ele, uma maior integração pode fortalecer a competitividade de negócios dos dois países.

Nos últimos anos, o Paraguai tem recebido investimentos brasileiros em setores como tecnologia, logística e agronegócio. A energia elétrica mais barata e os impostos competitivos aparecem entre os principais atrativos.

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