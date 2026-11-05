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Economia

Presidente do Paraguai anuncia renúncia após crise do Ueno Bank

Santiago Peña deixa cargo sob pressão por impeachment

Por Equipe Faria Lima News 5 nov 2026, 13h42
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos curtos, terno escuro, camisa branca e gravata azul-petróleo estampada, olhando para a direita com expressão séria, em fundo azul e roxo desfocado
Santiago Peña, ex-presidente do Paraguai (Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images)
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Presidente do Paraguai anuncia renúncia após crise do Ueno Bank Priorize VEJA no Google

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, anunciou nesta quinta-feira, 5, sua renúncia ao cargo, em meio à crise provocada pelo colapso do Ueno Bank. Em vídeo, o mandatário pediu desculpas à população, segundo os jornais paraguaios ABC Color e Hoy.

A crise bancária deixou clientes sem acesso às contas e provocou manifestações. Peña havia sido acionista do grupo controlador da instituição até 2025, vínculo que passou a ser questionado durante a mobilização por sua saída.

Deputados apresentaram um pedido de impeachment com acusações de conflitos de interesse, uso indevido de recursos previdenciários e encobrimento institucional relacionado ao banco. As acusações integram o processo político e não representam uma condenação judicial.

A pressão aumentou após o presidente do Congresso, Basilio Núñez, e o líder do Partido Colorado, Horacio Cartes, retirarem o apoio ao mandatário. O Congresso já havia iniciado a discussão sobre seu afastamento.

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Peña assumiu a Presidência em agosto de 2023 e tinha mandato previsto até 2028. Com o anúncio, a atenção se volta à análise da renúncia pelo Congresso e aos procedimentos de sucessão presidencial.

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