Presidente do Paraguai anuncia renúncia após crise do Ueno Bank

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, anunciou nesta quinta-feira, 5, sua renúncia ao cargo, em meio à crise provocada pelo colapso do Ueno Bank. Em vídeo, o mandatário pediu desculpas à população, segundo os jornais paraguaios ABC Color e Hoy.

A crise bancária deixou clientes sem acesso às contas e provocou manifestações. Peña havia sido acionista do grupo controlador da instituição até 2025, vínculo que passou a ser questionado durante a mobilização por sua saída.

Deputados apresentaram um pedido de impeachment com acusações de conflitos de interesse, uso indevido de recursos previdenciários e encobrimento institucional relacionado ao banco. As acusações integram o processo político e não representam uma condenação judicial.

A pressão aumentou após o presidente do Congresso, Basilio Núñez, e o líder do Partido Colorado, Horacio Cartes, retirarem o apoio ao mandatário. O Congresso já havia iniciado a discussão sobre seu afastamento.

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Peña assumiu a Presidência em agosto de 2023 e tinha mandato previsto até 2028. Com o anúncio, a atenção se volta à análise da renúncia pelo Congresso e aos procedimentos de sucessão presidencial.