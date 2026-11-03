Poupança perde R$ 9,3 bi em setembro e R$ 66 bi no ano

A caderneta de poupança teve saída líquida de 9,35 bilhões de reais em setembro, segundo dados do Banco Central. Os saques somaram 348,3 bilhões de reais, enquanto os depósitos chegaram a 339 bilhões de reais.

No acumulado de janeiro a setembro, a retirada líquida alcançou 66,4 bilhões de reais. Apesar das saídas, o saldo total da poupança fechou o mês em cerca de 1 trilhão de reais, após o crédito de rendimentos.

No sistema de poupança voltado ao financiamento imobiliário, o SBPE, os saques superaram os depósitos em 6,19 bilhões de reais em setembro.

O SBPE é uma das fontes de recursos para o crédito habitacional. A saída líquida reduz o dinheiro captado pela modalidade, mas não significa que o fundo do Minha Casa, Minha Vida tenha perdido esse valor.

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O resultado de setembro foi menos negativo que o de agosto, quando a poupança registrou saída líquida de 10,57 bilhões de reais.