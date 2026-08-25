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Economia

Porsche vende braço de tecnologia por 320 milhões de euros

Acordo inclui 1,25 bilhão de euros em serviços

Por Equipe Faria Lima News 25 ago 2026, 17h37 | Atualizado em 25 ago 2026, 17h56
Porsche Panamera sport Turismo
Porsche Panamera sport Turismo (Divulgação/VEJA)
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Porsche vende braço de tecnologia por 320 milhões de euros Priorizar nos meus resultados Google

A Porsche vendeu sua consultoria de tecnologia MHP para a indiana Tata Consultancy Services, a TCS, por 320 milhões de euros, o equivalente a quase 2 bilhões de reais. Junto com a operação, a montadora alemã assinou um contrato de 1,25 bilhão de euros, ou 7,5 bilhões de reais, com a nova controladora para prestação de serviços tecnológicos durante os próximos cinco anos.

A MHP reúne mais de 4,5 mil profissionais e registrou receita próxima de 740 milhões de euros (4,4 bilhões de reais) em 2025. Especializada em transformação digital, engenharia e tecnologia para os setores automotivo e industrial, a companhia atende mais de 300 clientes. A TCS assumirá 100% da empresa, que continuará operando com sua própria marca.

O desenho financeiro chama atenção. A TCS paga 320 milhões de euros pela MHP e, simultaneamente, assegura um contrato com a Porsche equivalente a quase quatro vezes o valor da aquisição. O acordo representa cerca de 250 milhões de euros (1,5 bilhão de reais) por ano e inclui inteligência artificial, engenharia, manufatura, operações e experiência do cliente.

Isso não significa, porém, que a Porsche esteja pagando 1,25 bilhão de euros para utilizar novamente a empresa que vendeu. O montante corresponde a serviços futuros prestados ao longo de cinco anos. Na prática, a Porsche deixa de ser proprietária da estrutura e passa a contratar parte dessas capacidades de um fornecedor externo.

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A operação faz parte da estratégia da Porsche de concentrar recursos em seu negócio principal. Para a TCS, a aquisição traz uma plataforma especializada no setor automotivo, milhares de profissionais e uma carteira internacional de clientes, além de começar a nova fase da MHP com 1,25 bilhão de euros em negócios contratados com sua antiga controladora.

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