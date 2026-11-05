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Economia

Porsche lança cafeteira de 5,8 mil euros inspirada no lendário 911

Edição limitada da Linea Micra terá 911 unidades por cor; versão exclusiva da Alemanha terá 150

Por Equipe Faria Lima News 5 nov 2026, 13h20 | Atualizado em 5 nov 2026, 13h21
Porsche 911 Turbo
Porsche 911 Turbo (Stefan Warter/VEJA)
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Porsche lança cafeteira de 5,8 mil euros inspirada no lendário 911 Priorize VEJA no Google

A Porsche se uniu à fabricante italiana La Marzocco para lançar uma coleção de café inspirada no Porsche 911 Carrera RS 2.7. O principal item é uma edição especial da cafeteira Linea Micra, vendida por € 5.790, cerca de R$ 36 mil.

O design reproduz referências do esportivo clássico, como cores e detalhes associados ao modelo. A coleção também inclui o moedor de café Pico, com preço sugerido de € 1.550.

As versões nas cores branco com verde e tangerina com preto terão 911 unidades cada. Uma terceira opção, branco com azul, será vendida exclusivamente na Alemanha, limitada a 150 peças.

A colaboração une a tradição automobilística da Porsche à especialização da La Marzocco em máquinas de espresso. A marca italiana foi fundada em Florença, em 1927.

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A coleção chegou ao mercado em 30 de outubro, pelo site da Porsche e em lojas selecionadas. O número 911 nas edições limitadas remete ao modelo mais conhecido da fabricante alemã.

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