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Economia

Porsche Cup acelera negócios e marca em Interlagos neste sábado

Sétima etapa da temporada conta com mais de 80 pilotos e ingressos esgotados

Por Equipe Faria Lima News 4 set 2026, 15h51
Prova da Porsche Cup em Interlagos
Prova da Porsche Cup em Interlagos (YouTube/Reprodução)
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Porsche Cup acelera negócios e marca em Interlagos neste sábado Priorizar nos meus resultados Google

A Porsche Cup Brasil C6 Bank retorna a Interlagos neste fim de semana com mais de 80 pilotos e ingressos esgotados. A sétima etapa da temporada reforça a posição da competição como principal plataforma monomarca premium do automobilismo brasileiro, combinando corridas, hospitalidade corporativa e relacionamento com consumidores de alta renda.

Os ingressos de arquibancada foram comercializados por até 150 reais, enquanto o Sporting Club custou 970 reais por dia ou 1.445 reais para o fim de semana. Em 2025, os eventos da categoria em Interlagos operaram 150 camarotes, receberam 24.722 convidados nas áreas VIP e superaram 150 mil ingressos vendidos ou distribuídos, incluindo a participação no GP de São Paulo de Fórmula 1.

A força comercial também aparece nos patrocínios. A competição começou 2026 com o recorde de 22 marcas parceiras, ante 17 no início do ano anterior. O C6 Bank renovou os naming rights até 2028 e utiliza o campeonato para oferecer pré-venda, descontos e experiências exclusivas aos clientes.

Para a Porsche, o efeito sobre as vendas ocorre principalmente pela valorização da marca e pela aproximação com potenciais compradores. A presença do 911 nas pistas fortalece o desejo por todo o portfólio e gera oportunidades para concessionárias e parceiros. Apesar de não existirem dados públicos que relacionem diretamente as etapas aos emplacamentos, mas a Porsche Cup funciona como uma vitrine estratégica em um mercado no qual experiência e exclusividade pesam tanto quanto o produto.

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