Porsche aumentará preços em 20% e prepara superesportivo acima do 911

A Porsche anunciou uma nova estratégia para elevar sua rentabilidade até 2035, com foco em veículos mais exclusivos e de maior valor agregado. O plano prevê um aumento de aproximadamente 20% no preço médio dos modelos mais sofisticados, redução da quantidade de versões disponíveis e ampliação das opções de personalização. A fabricante alemã pretende priorizar a rentabilidade por veículo em vez de buscar o crescimento do volume de vendas.

Batizada de Sportwagenschmiede 2035, a estratégia também contempla o desenvolvimento de um novo superesportivo posicionado acima do tradicional 911. A Porsche pretende multiplicar por seis as receitas provenientes de personalização e manter veículos a combustão, híbridos plug-in e elétricos em seu portfólio. A companhia também planeja lançar pelo menos um produto de destaque por ano até 2030.

A mudança ocorre após uma forte deterioração dos resultados financeiros. A margem operacional da fabricante, que chegou a aproximadamente 18% em 2023, recuou para 1,1% em 2025. Para recuperar a lucratividade, a Porsche pretende simplificar sua estrutura industrial, reduzir custos e alcançar uma margem operacional de 15% no longo prazo, com um ponto de equilíbrio inferior a 200 mil veículos anuais.

A nova estratégia aproxima a Porsche do modelo de negócios da Ferrari, baseado em exclusividade, personalização e margens elevadas. Entretanto, a fabricante alemã enfrenta o desafio de equilibrar essa proposta com sua escala industrial, que inclui SUVs, sedãs e esportivos. A aposta é aumentar o valor médio de cada automóvel vendido e recuperar a rentabilidade sem depender da expansão das vendas.