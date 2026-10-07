Plano de recuperação extrajudicial do Grupo Pão de Açúcar é homologado

A Justiça de São Paulo homologou nesta quarta-feira, 7, o plano de recuperação extrajudicial do Grupo Pão de Açúcar (GPA). A sentença foi assinada pela juíza Larissa Gaspar Tunala, da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da capital.

O processo envolve a reorganização de aproximadamente 4,5 bilhões de reais em dívidas. A recuperação extrajudicial permite negociar condições de pagamento com um grupo de credores e submeter o acordo à homologação judicial.

A juíza rejeitou as impugnações apresentadas e manteve no plano os créditos de empresas como Casas Bahia, Cone e transportadoras, nos valores previstos no documento. Também negou pedidos de nomeação de administrador judicial e de realização de perícia contábil.

Os credores que contestaram o plano dentro do prazo terão 30 dias, contados da publicação da decisão, para escolher ou refazer sua escolha entre as opções de pagamento. A sentença preserva o direito de contestação mesmo para quem selecionar uma dessas alternativas.

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A homologação inclui ressalvas sobre o alcance do acordo. A quitação fica limitada ao GPA e aos créditos abrangidos pelo plano, sem se estender a fiadores, garantidores, controladores ou administradores. Valores ainda em apuração nas situações indicadas pela sentença continuam sendo discutidos nos respectivos processos.