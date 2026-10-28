Pix supera cartões e concentra 55,2% das transações no Brasil

O Pix respondeu por 55,2% das transações de pagamento realizadas no Brasil no primeiro semestre de 2026, segundo dados divulgados pelo Banco Central. O sistema registrou 44 bilhões de operações no período, crescimento de 19,4% em relação ao mesmo semestre de 2025, consolidando sua liderança entre os instrumentos de pagamento utilizados no país.

Os cartões de crédito, débito e pré-pagos, somados, representaram 30,8% das transações, com 24,5 bilhões de operações. Apesar da expansão do Pix, o mercado de cartões também apresentou crescimento. As operações com cartão de crédito avançaram 9,2% em quantidade e 13,8% em volume financeiro, demonstrando a permanência desse instrumento nas relações de consumo.

Em valores movimentados, o cenário é diferente. A TED manteve a liderança, com 32,7% do volume financeiro transacionado, seguida pelo Pix, com 28,1%. Enquanto o valor médio das operações via Pix alcançou R$ 459, as transferências por TED registraram média de R$ 60,7 mil, evidenciando a utilização dos dois sistemas em transações de diferentes dimensões.

A expansão do Pix altera a dinâmica competitiva do setor financeiro brasileiro, com efeitos sobre bancos, fintechs, adquirentes e empresas de cartões. A crescente utilização de pagamentos instantâneos amplia as alternativas para consumidores e estabelecimentos comerciais, pressiona estruturas tradicionais de tarifas e reforça a importância da infraestrutura de pagamentos administrada pelo Banco Central.