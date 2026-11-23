A Polícia Federal pretende adquirir três sedãs blindados para transportar o presidente Lula, com custo estimado de até R$ 3,8 milhões por veículo. Os automóveis terão blindagem VR9, capaz de resistir a disparos de fuzis com munição perfurante. Segundo a corporação, a medida busca reforçar a proteção presidencial diante de riscos associados ao uso de armamentos de alto calibre e explosivos.

A aquisição integra uma licitação de R$ 207,5 milhões para a compra de 225 veículos blindados destinados à Polícia Federal. A disputa de preços está prevista para 4 de dezembro. A instituição também aponta o desgaste da frota atual como justificativa para a renovação dos equipamentos de segurança.

O edital estabelece exigências técnicas rigorosas, incluindo potência mínima de 500 cavalos, vidros blindados de até cinco centímetros, pneus capazes de percorrer 80 quilômetros após perfurações e sistemas de sinalização de emergência integrados aos faróis. Entre os modelos mencionados nos documentos está o Mercedes-Benz S 680 Guard, cujo preço na Alemanha gira em torno de R$ 3,4 milhões.

Embora a PF destaque a necessidade de ampliar a proteção de autoridades, não foram divulgadas informações sobre ameaças específicas contra Lula. Os três sedãs representam aproximadamente 5,5% do valor total da licitação. Conforme os prazos previstos no edital, os veículos poderão ser entregues somente em 2028.