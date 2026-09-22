Pela primeira vez em 112 anos, Atlântico fica sem furacões até setembro

O Oceano Atlântico chegou a 21 de setembro sem registrar a formação de nenhum furacão em 2026, algo que não acontecia desde 1914. A temporada já produziu seis tempestades tropicais, mas nenhuma atingiu ventos suficientes para ser classificada como furacão.

Segundo dados do National Hurricane Center, Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard e Fay foram as seis tempestades nomeadas até agora. Neste ponto do ano, a média histórica seria de dez tempestades nomeadas, quatro furacões e dois furacões de grande intensidade. A energia ciclônica acumulada está 93% abaixo da média de 1991 a 2020.

Um dos principais fatores para a baixa atividade é o El Niño, que aumenta o cisalhamento dos ventos sobre o Atlântico e dificulta a organização e o fortalecimento das tempestades. A NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, na sigla em inglês), órgão do governo americano, prevê que o fenômeno continue durante o restante da temporada.

A temporada de furacões termina apenas em 30 de novembro, portanto ainda há tempo para a formação de sistemas mais fortes. Em todo o histórico iniciado em 1851, apenas 1907 e 1914 terminaram sem nenhum furacão registrado no Atlântico. Caso 2026 termine da mesma forma, será o terceiro caso conhecido, embora os registros anteriores à era dos satélites tenham maior grau de incerteza.