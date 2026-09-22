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Economia

Pela primeira vez em 112 anos, Atlântico fica sem furacões até setembro

Temporada de 2026 já passou pelo pico histórico de atividade sem registrar nenhum furacão

Por Faria Lima News 22 set 2026, 16h55 | Atualizado em 23 set 2026, 10h46
An aerial view shows destroyed buildings following the passage of Hurricane Melissa in Black River, St. Elizabeth, Jamaica, on October 29, 2025. Hurricane Melissa bore down on the Bahamas October 29 after cutting a path of destruction through the Caribbean, leaving 30 people dead or missing in Haiti and parts of Jamaica and Cuba in ruins. Somewhat weakened but still threatening, Melissa will bring damaging winds and flooding rains to the Bahamas Wednesday before moving on to Bermuda late Thursday, according to the US National Hurricane Center (NHC). (Photo by Ricardo Makyn / AFP)
Edifícios destruídos após a passagem do furacão Melissa em Black River, na Jamaica. 29/10/2025 - (Ricardo Makyn/AFP)
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O Oceano Atlântico chegou a 21 de setembro sem registrar a formação de nenhum furacão em 2026, algo que não acontecia desde 1914. A temporada já produziu seis tempestades tropicais, mas nenhuma atingiu ventos suficientes para ser classificada como furacão.

Segundo dados do National Hurricane Center, Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard e Fay foram as seis tempestades nomeadas até agora. Neste ponto do ano, a média histórica seria de dez tempestades nomeadas, quatro furacões e dois furacões de grande intensidade. A energia ciclônica acumulada está 93% abaixo da média de 1991 a 2020.

Um dos principais fatores para a baixa atividade é o El Niño, que aumenta o cisalhamento dos ventos sobre o Atlântico e dificulta a organização e o fortalecimento das tempestades. A NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, na sigla em inglês), órgão do governo americano, prevê que o fenômeno continue durante o restante da temporada.

A temporada de furacões termina apenas em 30 de novembro, portanto ainda há tempo para a formação de sistemas mais fortes. Em todo o histórico iniciado em 1851, apenas 1907 e 1914 terminaram sem nenhum furacão registrado no Atlântico. Caso 2026 termine da mesma forma, será o terceiro caso conhecido, embora os registros anteriores à era dos satélites tenham maior grau de incerteza.

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