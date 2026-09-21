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Economia

Paraguai atrai 5 redes hoteleiras internacionais e projeto de R$ 1 bilhão

Minor Hotels, Wyndham e Meliá estão entre os grupos interessados na expansão do setor hoteleiro do país

Por Equipe Faria Lima News 21 set 2026, 13h06
Edifício alto de vidro e concreto com o logo GRUPO PETRA em destaque, refletindo a paisagem verde da cidade e o céu azul. Outros prédios e árvores compõem o cenário urbano sob um dia ensolarado
Petra Imperiale, em Assunção, no Paraguai (Petra Imperiale/Reprodução)
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Paraguai atrai 5 redes hoteleiras internacionais e projeto de R$ 1 bilhão Priorizar nos meus resultados Google

O Paraguai atrai o interesse de cinco redes hoteleiras internacionais, impulsionado pelo crescimento do turismo corporativo e pela expansão da demanda por hospedagem. O país também está na mira da Swissôtel, que avalia um projeto com investimento superior a 200 milhões de dólares, equivalente a aproximadamente 1,02 bilhão de reais.

Entre os empreendimentos em desenvolvimento estão o Petra Imperiale, ligado à Minor Hotels, e o Wyndham Garden Costa del Paraná, na região de Hernandarias. A espanhola Meliá realizou uma prospecção oficial nos primeiros quatro meses de 2026, enquanto outras duas redes avaliam a entrada no mercado paraguaio, ainda sem anúncios oficiais.

No primeiro semestre de 2026, a ocupação hoteleira atingiu 61% em nível nacional e 64% em Assunção, com diária média de 95,60 dólares. O turismo receptivo também registrou crescimento de 46% nas chegadas internacionais durante o primeiro trimestre, segundo dados citados pela Associação de Indústrias Hoteleiras do Paraguai.

O interesse das redes acompanha a expansão do turismo de negócios e os incentivos oferecidos a investidores. Além de Assunção, regiões como Alto Paraná e Itapúa concentram projetos e prospecções. A chegada de operadores internacionais poderá ampliar a oferta de hospedagem e elevar as diárias médias do mercado local.

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