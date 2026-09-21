Paraguai atrai 5 redes hoteleiras internacionais e projeto de R$ 1 bilhão

O Paraguai atrai o interesse de cinco redes hoteleiras internacionais, impulsionado pelo crescimento do turismo corporativo e pela expansão da demanda por hospedagem. O país também está na mira da Swissôtel, que avalia um projeto com investimento superior a 200 milhões de dólares, equivalente a aproximadamente 1,02 bilhão de reais.

Entre os empreendimentos em desenvolvimento estão o Petra Imperiale, ligado à Minor Hotels, e o Wyndham Garden Costa del Paraná, na região de Hernandarias. A espanhola Meliá realizou uma prospecção oficial nos primeiros quatro meses de 2026, enquanto outras duas redes avaliam a entrada no mercado paraguaio, ainda sem anúncios oficiais.

No primeiro semestre de 2026, a ocupação hoteleira atingiu 61% em nível nacional e 64% em Assunção, com diária média de 95,60 dólares. O turismo receptivo também registrou crescimento de 46% nas chegadas internacionais durante o primeiro trimestre, segundo dados citados pela Associação de Indústrias Hoteleiras do Paraguai.

O interesse das redes acompanha a expansão do turismo de negócios e os incentivos oferecidos a investidores. Além de Assunção, regiões como Alto Paraná e Itapúa concentram projetos e prospecções. A chegada de operadores internacionais poderá ampliar a oferta de hospedagem e elevar as diárias médias do mercado local.