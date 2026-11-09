Papa Leão XIV afirma diante de Milei que a economia deve servir às pessoas

O papa Leão XIV afirmou neste domingo, 8, em Buenos Aires, que “a economia deve estar a serviço das pessoas, e não as pessoas a serviço da economia”. A declaração foi feita diante do presidente argentino Javier Milei, durante um discurso no Palácio Libertad, em sua primeira visita oficial ao país.

O pontífice defendeu a criação de oportunidades, o estímulo à iniciativa privada e a necessidade de distribuir os benefícios do crescimento econômico. “É preciso favorecer tudo o que crie oportunidades, estimule a iniciativa privada e permita que o crescimento alcance também aqueles que enfrentam maiores dificuldades”, declarou.

Sem mencionar diretamente as políticas econômicas de Milei, Leão XIV demonstrou preocupação com famílias endividadas, desempregados, aposentados e trabalhadores que, mesmo empregados, enfrentam dificuldades para sustentar suas casas. A manifestação foi interpretada como uma crítica indireta às medidas de austeridade adotadas pelo governo argentino, que incluem cortes de gastos públicos e programas sociais.

O papa também defendeu o fortalecimento das instituições democráticas, o combate à corrupção e o respeito às divergências políticas. Ao abordar a situação dos jovens argentinos, questionou a falta de oportunidades que leva parte da população a buscar trabalho e melhores condições de vida no exterior.

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A visita de quatro dias tem significado histórico: é a primeira de um pontífice à Argentina em quase quatro décadas. Leão XIV também prestou homenagem ao antecessor, o papa Francisco, argentino que liderou a Igreja Católica por 12 anos e nunca retornou ao país durante seu pontificado.