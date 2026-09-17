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Economia

P47: McLaren prepara seu primeiro SUV

Projeto tem lançamento previsto para 2028

Por Equipe Faria Lima News 17 set 2026, 15h15
Carro de Fórmula 1 preto e laranja em alta velocidade, fazendo uma curva acentuada à direita em uma pista de corrida com zebras vermelhas e brancas
Lando Norris, da Grã-Bretanha, pilotando o (1) McLaren MCL40 Mercedes na pista durante os treinos para o Grande Prêmio de F1 de Barcelona-Catalunha (Rudy Carezzevoli/Getty Images)
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P47: McLaren prepara seu primeiro SUV Priorizar nos meus resultados Google

A McLaren prepara uma mudança histórica em seu portfólio com o desenvolvimento de seu primeiro SUV. Conhecido internamente como P47, o projeto tem lançamento previsto para 2028 e rompe com décadas de concentração da fabricante britânica em supercarros e hipercarros de dois lugares.

O P47 teria sido apresentado em forma de modelo de argila durante uma reunião global de concessionários da McLaren. Segundo relatos, terá quatro portas, cinco lugares e dimensões superiores às do Porsche Cayenne Turbo GT. O projeto também prevê rodas de 24 polegadas e desenho voltado ao alto desempenho.

A configuração estudada inclui motor V8 híbrido e tração integral. Com o novo veículo, a McLaren entraria no segmento atualmente disputado por modelos como Lamborghini Urus, Ferrari Purosangue e Aston Martin DBX.

O SUV faz parte da estratégia de ampliar a linha da McLaren para além dos esportivos tradicionais. A fabricante pretende desenvolver veículos com mais de dois lugares e alcançar novos segmentos. Até a apresentação oficial, as imagens que circulam do P47 são projeções não oficiais e não representam necessariamente o desenho definitivo do modelo.

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