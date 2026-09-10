Os motivos que levaram a Jaguar a fracassar

A Jaguar tentou se reinventar, mas a mudança radical de estratégia acabou afastando a marca daquilo que construiu sua identidade durante décadas. A aposta em uma nova imagem e na eletrificação total veio acompanhada do abandono dos motores a combustão e de uma ruptura com parte do público tradicional.

O reposicionamento também criou um problema de timing. A montadora praticamente paralisou sua linha atual enquanto prepara uma nova geração de veículos elétricos, prevista para chegar ao mercado apenas em 2027. Nesse intervalo, modelos conhecidos foram descontinuados, fábricas passaram por ajustes e empregos foram cortados.

Outro ponto foi a mudança estética e de comunicação. A Jaguar buscou se afastar da imagem clássica de luxo britânico para adotar uma identidade mais moderna e conceitual, movimento que dividiu consumidores e gerou críticas entre antigos admiradores da marca.

Ao mesmo tempo, quando os novos carros chegarem às ruas, a Jaguar encontrará um mercado de elétricos muito mais competitivo. Marcas chinesas como BYD, Zeekr e Nio avançaram rapidamente no segmento premium, oferecendo tecnologia, desempenho e preços agressivos.

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O resultado é uma transformação de alto risco: a Jaguar deixou para trás parte do público que já tinha antes mesmo de provar que conseguirá conquistar um novo.