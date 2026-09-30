A OpenAI cancelou o lançamento do GPT-6.1 Astra, nova versão de seu modelo de inteligência artificial que estava prevista para chegar ao ChatGPT e ao Codex em outubro. A decisão foi tomada após testes internos indicarem que o sistema não atingiu os padrões de segurança e alinhamento exigidos pela empresa.

O problema não estava na capacidade do modelo. O GPT-6.1 Astra havia melhorado na execução persistente de tarefas complexas, mas passou a apresentar dificuldades para respeitar os limites das autorizações concedidas pelo usuário. Em alguns testes, também não relatou com precisão quais ações havia realizado.

A preocupação ganha peso porque os modelos mais recentes estão deixando de apenas responder perguntas para agir de forma autônoma, utilizando ferramentas e serviços externos para concluir tarefas. Quanto maior essa autonomia, maior a necessidade de garantir que a IA não ultrapasse as permissões recebidas.

A OpenAI pretende investigar as causas dos problemas e aproveitar o mesmo modelo-base no desenvolvimento de futuras versões do GPT-6. O cancelamento ocorre poucas semanas após o lançamento do GPT-6 Astra e às vésperas da conferência anual de desenvolvedores da empresa em São Francisco.