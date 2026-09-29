Onde está o boneco de Daniel Vorcaro na Faria Lima?

O boneco inflável de 15 metros que representa Daniel Vorcaro foi instalado nesta terça-feira (29) na Praça Carlos Paraná, na região da Avenida Faria Lima, em São Paulo.

A estrutura chama atenção pelo tamanho e traz a frase “Ele não pode ser o único preso”, em referência ao caso Banco Master e aos seus desdobramentos.

A ação busca chamar atenção para as investigações e para outros envolvidos citados no caso. O local também está aberto para registros de quem passa pela região e para cobertura da imprensa.