Oásis na Faria Lima: região pode ganhar praça e túnel em reurbanização

O Largo da Batata pode passar por uma nova e profunda transformação urbana. A Prefeitura de São Paulo está desenvolvendo um projeto de requalificação para a região, que abrange um perímetro de quase 70 mil m² e pretende reorganizar áreas de circulação, convivência e mobilidade.

Entre as propostas que circulam para a remodelação está a criação de uma grande praça de aproximadamente 34 mil m², associada a uma solução subterrânea para parte do tráfego de veículos. A medida permitiria liberar mais espaço na superfície para pedestres, áreas verdes e atividades de lazer. Esses elementos, porém, ainda precisam ser confirmados no projeto básico definitivo.

A Prefeitura já firmou acordo com o Instituto IDEA para desenvolver os estudos preliminares e o projeto básico. As diretrizes oficiais incluem ampliação das áreas verdes, novas calçadas, ciclovias, paisagismo, iluminação, enterramento da fiação, drenagem e espaços destinados a atividades culturais, esportivas e de lazer.

Paralelamente, São Paulo iniciou em agosto a terceira etapa das obras de requalificação do entorno do Largo da Batata. São R$ 89,2 milhões em intervenções em cinco vias de Pinheiros, com conclusão prevista para outubro de 2027.