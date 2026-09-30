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Oásis na Faria Lima: região pode ganhar praça e túnel em reurbanização

Projeto em estudo pela Prefeitura de SP pretende transformar Largo da Batata em uma das principais áreas de Pinheiros

Por Equipe Faria Lima News 30 set 2026, 14h12
São Paulo - Manifestantes se reúnem no Largo da Batata para protestar contra o aumento das passagens do transporte público
Largo da Batata (Eduardo Biermann/VEJA/VEJA)
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Oásis na Faria Lima: região pode ganhar praça e túnel em reurbanização Priorize VEJA no Google

O Largo da Batata pode passar por uma nova e profunda transformação urbana. A Prefeitura de São Paulo está desenvolvendo um projeto de requalificação para a região, que abrange um perímetro de quase 70 mil m² e pretende reorganizar áreas de circulação, convivência e mobilidade.

Entre as propostas que circulam para a remodelação está a criação de uma grande praça de aproximadamente 34 mil m², associada a uma solução subterrânea para parte do tráfego de veículos. A medida permitiria liberar mais espaço na superfície para pedestres, áreas verdes e atividades de lazer. Esses elementos, porém, ainda precisam ser confirmados no projeto básico definitivo.

A Prefeitura já firmou acordo com o Instituto IDEA para desenvolver os estudos preliminares e o projeto básico. As diretrizes oficiais incluem ampliação das áreas verdes, novas calçadas, ciclovias, paisagismo, iluminação, enterramento da fiação, drenagem e espaços destinados a atividades culturais, esportivas e de lazer.

Paralelamente, São Paulo iniciou em agosto a terceira etapa das obras de requalificação do entorno do Largo da Batata. São R$ 89,2 milhões em intervenções em cinco vias de Pinheiros, com conclusão prevista para outubro de 2027.

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