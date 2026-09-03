O que Nikolas Ferreira pediu a Daniel Vorcaro, do Banco Master
Áudios mostram deputado chamando banqueiro de “Dani” e dizendo que gostaria de ter mais proximidade com ele
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) recorreu a Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, para tentar destravar um ativo minerário ligado a Thiago Rodrigues de Faria. Thiago é advogado e ex-assessor de gabinete de Ferreira . A conversa ocorreu em 30 de março de 2025. A informação foi publicada pelo portal de notícias ICL nesta quinta-feira, 3.
Na mensagem, Nikolas afirma que não tinha proximidade com Vorcaro, mas diz que gostaria de ter. Em seguida, explica que Faria tinha um ativo minerário que já havia passado pela análise técnica da empresa, mas estava pendente, e se oferece para fazer a ponte entre os dois.
Vorcaro respondeu ao deputado e, posteriormente, recebeu o contato de Faria. Em 2 de abril, após Nikolas informar que o advogado estaria em Brasília, o banqueiro respondeu: “Deixa comigo”. As mensagens, porém, não permitem concluir se o pedido foi atendido ou se a negociação avançou.
Em outro trecho, Nikolas chama Vorcaro de “lindão” e pede desculpas por críticas feitas anteriormente a um evento financiado pelo Banco Master em Londres. O deputado afirmou que não sabia, na ocasião, que o banco de Vorcaro estava por trás do evento.