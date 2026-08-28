O que estava escrito na mão de Flávio Bolsonaro na sabatina da Globo?
Anotações chamaram a atenção dos presentes, enquanto o candidato à Presidência gesticulava durante a entrevista
Durante a sabatina promovida pela TV Globo nesta sexta-feira (28), Flávio Bolsonaro chamou atenção por aparecer com três anotações escritas à caneta na mão: “mudança”, “futuro” e “07/set”.
As palavras puderam ser vistas enquanto o candidato gesticulava durante a entrevista e rapidamente repercutiram nas redes sociais.
A anotação “07/set” faz referência ao 7 de Setembro, data da Independência do Brasil. Já “mudança” e “futuro” aparecem como palavras-chave associadas ao discurso adotado pelo candidato durante a campanha.