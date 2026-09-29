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Economia

Nvidia supera Apple com recompra recorde de US$ 150 bilhões

Fabricante de chips terá até US$ 235 bilhões disponíveis para recomprar ações até 2028

Por Faria Lima News 29 set 2026, 12h54 | Atualizado em 29 set 2026, 12h59
Fachada de um prédio moderno com o logotipo verde da NVIDIA e o nome da empresa em letras brancas, sob um céu azul claro
O logotipo da Nvidia é exibido em sua sede em 26 de agosto de 2026, em Santa Clara, Califórnia (Benjamin Fanjoy/Getty Images)
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Nvidia supera Apple com recompra recorde de US$ 150 bilhões Priorize VEJA no Google

A Nvidia anunciou nesta segunda-feira, 28, um aumento de US$ 150 bilhões em seu programa de recompra de ações, estabelecendo o maior acréscimo já registrado em uma autorização desse tipo nos Estados Unidos.

O valor supera os US$ 110 bilhões anunciados pela Apple em 2024, até então o recorde do mercado americano.

Com a nova autorização, a fabricante de chips passa a ter até US$ 235 bilhões disponíveis para recomprar suas próprias ações até o ano fiscal de 2028.

A decisão ocorre em meio à forte geração de caixa impulsionada pela demanda por chips usados em inteligência artificial.

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A empresa encerrou o trimestre de julho com US$ 22,44 bilhões em caixa e equivalentes de caixa. Segundo Jensen Huang, CEO da Nvidia, a geração de recursos permite à companhia continuar investindo em tecnologias ligadas à IA enquanto devolve capital aos acionistas.

Os papéis da Nvidia acumulavam alta superior a 20% em 2026 até o fechamento de sexta-feira. Nesta segunda, chegaram a avançar nas negociações antes da abertura do mercado após o anúncio da recompra.

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O movimento acontece enquanto a companhia continua se beneficiando da expansão global dos investimentos em infraestrutura de inteligência artificial.

No mês passado, a Nvidia projetou crescimento de cerca de 70% na receita para o ano fiscal de 2028, reforçando as expectativas de manutenção da demanda por seus chips.

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