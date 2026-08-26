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Economia

Novas faculdades disputam formação da próxima geração de empresários em SP

Cursos de negócios apostam em startups, networking e mensalidades que chegam a cinco dígitos

Por Faria Lima News 26 ago 2026, 09h51
Espaço da escola internacional britânica St. Paul's, no Jardim Paulistano, em São Paulo
Espaço da escola internacional britânica St. Paul's, no Jardim Paulistano, em São Paulo (Divulgação/Divulgação)
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Novas faculdades disputam formação da próxima geração de empresários em SP Priorizar nos meus resultados Google

Nos últimos anos, São Paulo ganhou novas faculdades voltadas à formação de empreendedores e executivos. A proposta é disputar espaço com escolas tradicionais de negócios, como Insper e Ibmec, oferecendo cursos mais focados em criação de empresas, startups e networking.

Um dos exemplos mais recentes é a PIB The New College, que iniciou sua operação em São Paulo em 2026. A primeira turma tem 50 alunos e mensalidade de cerca de R$ 10 mil. O curso tem duração de oito semestres e foco em empreendedorismo, liderança e gestão.

A Link School of Business também cresceu com uma proposta centrada em empreendedorismo. Na graduação, os alunos desenvolvem negócios ao longo do curso e têm contato com iniciativas de aceleração e investimento ligadas à própria escola.

A Saint Paul ampliou a disputa ao lançar sua graduação em Administração, com disciplinas de negócios, finanças, empreendedorismo e tecnologia. Para a turma de 2027, a mensalidade divulgada é de R$ 8,9 mil.

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O movimento aumenta a concorrência com instituições já estabelecidas. O Insper segue como uma das principais escolas de negócios de São Paulo, enquanto o Ibmec reforçou sua atuação na região da Faria Lima e mantém programas ligados a empreendedorismo e inovação.

A expansão dessas faculdades acompanha o interesse de uma parcela dos estudantes por cursos mais conectados à criação de empresas e ao mercado de startups.

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