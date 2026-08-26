Novas faculdades disputam formação da próxima geração de empresários em SP

Nos últimos anos, São Paulo ganhou novas faculdades voltadas à formação de empreendedores e executivos. A proposta é disputar espaço com escolas tradicionais de negócios, como Insper e Ibmec, oferecendo cursos mais focados em criação de empresas, startups e networking.

Um dos exemplos mais recentes é a PIB The New College, que iniciou sua operação em São Paulo em 2026. A primeira turma tem 50 alunos e mensalidade de cerca de R$ 10 mil. O curso tem duração de oito semestres e foco em empreendedorismo, liderança e gestão.

A Link School of Business também cresceu com uma proposta centrada em empreendedorismo. Na graduação, os alunos desenvolvem negócios ao longo do curso e têm contato com iniciativas de aceleração e investimento ligadas à própria escola.

A Saint Paul ampliou a disputa ao lançar sua graduação em Administração, com disciplinas de negócios, finanças, empreendedorismo e tecnologia. Para a turma de 2027, a mensalidade divulgada é de R$ 8,9 mil.

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O movimento aumenta a concorrência com instituições já estabelecidas. O Insper segue como uma das principais escolas de negócios de São Paulo, enquanto o Ibmec reforçou sua atuação na região da Faria Lima e mantém programas ligados a empreendedorismo e inovação.

A expansão dessas faculdades acompanha o interesse de uma parcela dos estudantes por cursos mais conectados à criação de empresas e ao mercado de startups.