Morumbi Shopping ganha espaço para 40 lojas após investimento de R$ 400 milhões

O Morumbi Shopping, na zona sul de São Paulo, investiu R$ 400 milhões em ampliação e revitalização. A sexta expansão, inaugurada em março de 2026, acrescentou 13,1 mil m² de área locável e espaço para 40 operações.

Entre as novidades estão Bershka, Bath & Body Works, Veja, On Running e Seiko. A Bershka abriu ali sua primeira loja brasileira, enquanto a relojoaria japonesa inaugurou sua primeira boutique no país.

Outras operações ainda estão previstas para este ano, como Dolce & Gabbana Beauty, Minimal e Hommy. A renovação também inclui uma nova loja de maior porte da Adidas, fora da ala de expansão.

A gastronomia ganhou um rooftop com sete restaurantes, teto de vidro e áreas de convivência. O projeto reúne casas como Tasca do Zé Maria, Oléa e Le Thomaz por Charlô.

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No terceiro trimestre, as vendas dos lojistas chegaram a R$ 874,1 milhões, alta de 23,4% sobre o mesmo período de 2025. O empreendimento registrou o maior volume de vendas entre os shoppings da Multiplan.