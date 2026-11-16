O Morgan Stanley reduziu a recomendação para o mercado brasileiro de neutra para underweight, indicando uma exposição abaixo da referência em sua estratégia para a América Latina. Segundo reportagem do InfoMoney sobre o relatório, o banco projeta o Ibovespa em 160 mil pontos no fim de 2027, queda de 7,2% em relação ao fechamento de sexta-feira, 13.

Os estrategistas apontam juros elevados, desaceleração econômica e dificuldades para estabilizar a dívida pública como fatores que prejudicam as perspectivas das ações brasileiras. Nesse cenário, enxergam risco de queda de 10% a 20% nos lucros corporativos e continuidade da migração de recursos para renda fixa e investimentos no exterior.

Apesar do rebaixamento, a instituição mantém preferência por algumas empresas brasileiras, especialmente exportadoras e companhias com receitas em dólar. Entre os nomes destacados estão Petrobras, Embraer e Suzano. As projeções representam a avaliação do banco para o próximo ano e estão sujeitas a mudanças no cenário econômico.