Merck anuncia compra de farmacêutica por US$ 1,3 bilhão

A farmacêutica alemã Merck KGaA anunciou nesta segunda-feira, 19, um acordo para adquirir a britânica Silence Therapeutics por aproximadamente US$ 1,3 bilhão. A operação será realizada integralmente em dinheiro e busca ampliar a presença da companhia no desenvolvimento de tratamentos genéticos.

Pelo acordo, a Merck pagará US$ 20 por ação depositária da Silence Therapeutics, valor 130% superior à cotação de fechamento registrada na última sexta-feira, 16. O prêmio representa uma valorização expressiva para os acionistas da empresa adquirida.

A Silence Therapeutics é especializada no desenvolvimento de medicamentos que utilizam a tecnologia de RNA de interferência (siRNA), capaz de reduzir a atividade de genes específicos. A abordagem tem potencial para tratar doenças raras e condições associadas a alterações genéticas.

Segundo o CEO da Merck, Kai Beckmann, a aquisição fortalecerá a capacidade da companhia de desenvolver medicamentos direcionados a pacientes com doenças raras e complexas. A operação também amplia o portfólio de tecnologias inovadoras da farmacêutica alemã.

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A conclusão da compra está prevista para o primeiro trimestre de 2027, sujeita às condições necessárias para finalizar a transação. O negócio reforça o interesse das grandes farmacêuticas em tecnologias genéticas e tratamentos especializados.