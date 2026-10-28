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Mercedes-Benz confirma versão compacta do Classe G

Novo SUV terá dimensões menores que tradicional Classe G e buscará conquistar um público diferente

Por Equipe Faria Lima News 28 out 2026, 13h05
Mercedez gla45
Mercedes-Benz (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)
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Mercedes-Benz confirma versão compacta do Classe G Priorize VEJA no Google

A Mercedes-Benz confirmou que está desenvolvendo uma versão compacta do Classe G, um de seus modelos mais emblemáticos. Conhecido informalmente como Little G, o novo utilitário esportivo deverá chegar ao mercado nos próximos 24 meses, ampliando a família de veículos inspirados no tradicional jipe de luxo da fabricante alemã.

O modelo manterá elementos característicos do Classe G, como a carroceria de linhas quadradas e o visual robusto, mas terá dimensões reduzidas. A estratégia é alcançar consumidores que desejam o estilo do G-Wagon, mas não necessariamente precisam do porte e das características do modelo original.

Segundo Stefan Weckbach, CEO da Mercedes-AMG, o Little G não será destinado ao mesmo consumidor do Classe G tradicional. A fabricante pretende preservar a identidade visual e a capacidade de enfrentar terrenos difíceis, mas desenvolverá o veículo sobre uma plataforma própria, em vez de simplesmente reduzir o tamanho do modelo existente.

O novo SUV deverá oferecer versões elétricas e a combustão. Protótipos já foram vistos em testes, e a produção poderá ocorrer na Hungria. A estreia é esperada para 2028, mas a Mercedes ainda não divulgou preços, dimensões definitivas ou previsão de comercialização no Brasil.

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