Megaprojeto prevê túnel sob a Faria Lima e terminal subterrâneo

Um projeto de requalificação urbana prevê transferir parte do tráfego da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros, para um túnel subterrâneo. A proposta contempla a construção de um terminal no subsolo, com integração entre ônibus, automóveis e metrô, e pretende transformar a região do Largo da Batata.

Com a transferência de parte da circulação de veículos para o subsolo, a superfície poderá ganhar uma grande área pública contínua, conectando os dois lados da avenida. O projeto inclui novas praças, arborização, ciclovias e espaços destinados aos pedestres.

A intervenção ainda está em fase de estudos e depende de análises técnicas, incluindo avaliações das condições do solo. A primeira etapa deverá ser concluída em 16 de outubro de 2026, enquanto a análise da SP Urbanismo está prevista para o dia 26 do mesmo mês.

Os detalhes da proposta foram apresentados em reunião do Conselho Participativo de Pinheiros. Caso avance, o projeto poderá alterar significativamente a configuração urbana e a circulação de veículos em uma das principais regiões empresariais e financeiras de São Paulo. Ainda não há confirmação sobre o início das obras, o orçamento ou o prazo de conclusão.