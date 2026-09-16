LVMH perde 55% desde o pico e agora vale 201 bilhões de euros

A LVMH deixou o grupo das dez maiores empresas de capital aberto da Europa pela primeira vez desde 2017. As ações do conglomerado francês caíram 2,6% nesta terça-feira, 15, reduzindo seu valor de mercado para cerca de 201 bilhões de euros. A L’Oréal ultrapassou a companhia e assumiu a posição de empresa francesa mais valiosa.

Dona de marcas como Louis Vuitton, Dior, Bulgari, Tiffany & Co. e Moët & Chandon, a LVMH acumula desvalorização de aproximadamente 55% desde seu pico em 2023. Naquele ano, as ações chegaram a 900 euros, impulsionadas pelo consumo no período pós-pandemia. Apenas em 2026, os papéis acumulam forte queda.

A perda de valor ocorre em meio à pressão sobre o mercado global de produtos de alto padrão. A redução do consumo na China, mercado estratégico para o setor, e as incertezas provocadas por conflitos internacionais estão entre os fatores apontados para a desaceleração.

A queda também atingiu o patrimônio de Bernard Arnault, controlador e CEO da LVMH, que deixou o grupo das dez maiores fortunas do mundo. No mercado europeu, a fabricante de chips ASML ocupa a liderança em valor de mercado, enquanto a LVMH aparece agora fora das dez primeiras posições.