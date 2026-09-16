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Economia

LVMH perde 55% desde o pico e agora vale 201 bilhões de euros

Grupo de Marcas High End deixa top 10 das maiores empresas da Europa

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 15h26
Loja da Louis Vuitton em Londres
Loja da Louis Vuitton em Londres (Dan Kitwood/Getty Images/VEJA)
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LVMH perde 55% desde o pico e agora vale 201 bilhões de euros Priorizar nos meus resultados Google

A LVMH deixou o grupo das dez maiores empresas de capital aberto da Europa pela primeira vez desde 2017. As ações do conglomerado francês caíram 2,6% nesta terça-feira, 15, reduzindo seu valor de mercado para cerca de 201 bilhões de euros. A L’Oréal ultrapassou a companhia e assumiu a posição de empresa francesa mais valiosa.

Dona de marcas como Louis Vuitton, Dior, Bulgari, Tiffany & Co. e Moët & Chandon, a LVMH acumula desvalorização de aproximadamente 55% desde seu pico em 2023. Naquele ano, as ações chegaram a 900 euros, impulsionadas pelo consumo no período pós-pandemia. Apenas em 2026, os papéis acumulam forte queda.

A perda de valor ocorre em meio à pressão sobre o mercado global de produtos de alto padrão. A redução do consumo na China, mercado estratégico para o setor, e as incertezas provocadas por conflitos internacionais estão entre os fatores apontados para a desaceleração.

A queda também atingiu o patrimônio de Bernard Arnault, controlador e CEO da LVMH, que deixou o grupo das dez maiores fortunas do mundo. No mercado europeu, a fabricante de chips ASML ocupa a liderança em valor de mercado, enquanto a LVMH aparece agora fora das dez primeiras posições.

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