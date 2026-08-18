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Economia

Lula antecipa herança aos filhos na véspera da nova tributação

Patrimônio declarado pelo Presidente caiu 35%

Por Faria Lima News 18 ago 2026, 13h44 | Atualizado em 19 ago 2026, 15h39
Homem idoso de barba branca, terno azul-marinho e gravata vinho, discursando em um púlpito de madeira com microfones, gesticulando com a mão esquerda aberta. Ao fundo, bandeiras do Brasil e da República
A movimentação ocorreu no período que antecedeu mudanças importantes na tributação de heranças (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Lula antecipa herança aos filhos na véspera da nova tributação Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva antecipou parte da herança aos cinco filhos nos últimos anos. A declaração apresentada à Justiça Eleitoral em 2026 mostra que seu patrimônio caiu de 7,4 milhões de reais, em 2022, para 4,8 milhões de reais, uma redução de aproximadamente 35%.

Segundo interlocutores ouvidos por O Globo, a queda está relacionada principalmente à antecipação da herança. Documentos obtidos pela CPMI do INSS já haviam mostrado transferências de 721 mil reais de Lula para Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, entre 2022 e 2023. A defesa dele afirmou que parte dos valores correspondia a adiantamento de legítima aos filhos do presidente.

A movimentação ocorreu no período que antecedeu mudanças importantes na tributação de heranças e doações. A reforma tributária aprovada em dezembro de 2023 tornou obrigatória a progressividade do ITCMD, imposto estadual cobrado sobre transmissões por herança e doações. Até então, estados como São Paulo podiam aplicar uma alíquota única independentemente do valor transferido.

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Em São Paulo, a alíquota permanece em 4%, enquanto a legislação estadual ainda precisa ser adaptada à progressividade prevista pela reforma. As novas regras aumentaram a atenção sobre planejamento sucessório, especialmente entre famílias com patrimônios maiores.

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Não há evidência de que Lula tenha antecipado a herança para evitar a nova tributação. A proximidade temporal entre as transferências e a reforma existe, mas a motivação fiscal não foi confirmada.

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Economia
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