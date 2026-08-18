Lula antecipa herança aos filhos na véspera da nova tributação

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O patrimônio declarado do presidente Lula caiu de 7,4 milhões para 4,8 milhões de reais entre 2022 e 2026, uma redução de 35%. A diminuição está ligada à antecipação da herança aos seus cinco filhos, com transferências já registradas. A movimentação coincide com mudanças na tributação de heranças.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva antecipou parte da herança aos cinco filhos nos últimos anos. A declaração apresentada à Justiça Eleitoral em 2026 mostra que seu patrimônio caiu de 7,4 milhões de reais, em 2022, para 4,8 milhões de reais, uma redução de aproximadamente 35%.

Segundo interlocutores ouvidos por O Globo, a queda está relacionada principalmente à antecipação da herança. Documentos obtidos pela CPMI do INSS já haviam mostrado transferências de 721 mil reais de Lula para Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, entre 2022 e 2023. A defesa dele afirmou que parte dos valores correspondia a adiantamento de legítima aos filhos do presidente.

A movimentação ocorreu no período que antecedeu mudanças importantes na tributação de heranças e doações. A reforma tributária aprovada em dezembro de 2023 tornou obrigatória a progressividade do ITCMD, imposto estadual cobrado sobre transmissões por herança e doações. Até então, estados como São Paulo podiam aplicar uma alíquota única independentemente do valor transferido.

Em São Paulo, a alíquota permanece em 4%, enquanto a legislação estadual ainda precisa ser adaptada à progressividade prevista pela reforma. As novas regras aumentaram a atenção sobre planejamento sucessório, especialmente entre famílias com patrimônios maiores.

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Não há evidência de que Lula tenha antecipado a herança para evitar a nova tributação. A proximidade temporal entre as transferências e a reforma existe, mas a motivação fiscal não foi confirmada.